Аскеров* оставил в России квартиру за 45 млн рублей

Telegram-канал SHOT рассказал, что у экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова* осталась огромная квартира в России стоимостью до 45 миллионов рублей. По данным SHOT, формально ему принадлежит только половина жилья.

По информации Telegram-канала, речь идет о квартире площадью 67 квадратных метров на Ленинградском проспекте в Москве. Соседняя с этой квартирой жилплощадь принадлежит жене Аскерова*, предпринимательнице Юлии Галуевой.

По данным SHOT, супруги смогли объединить две квартиры в одну. Стоимость такого жилья может достигать 45 миллионов рублей, утверждает канал.

Сейчас экс-игрок «Что? Где? Когда?» живет за пределами России. Минюст объявил его иноагентом в декабре 2022 года. В мае того же года Аскеров* был заочно арестован по делу о реабилитации нацизма. МВД России объявило его в розыск.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова* в список экстремистов и террористов. Также СМИ сообщали, что суд возбудил в его отношении три исполнительных производства в связи с неуплатой штрафов, назначенных по законодательству об иноагентах.

* признан иноагентом и внесен в реестр террористов/экстремистов в РФ.