Егор Крид опозорился в незнании произведений Пушкина

Российский рэпер и певец Егор Крид в опросе блогера Михаила Литвина не смог сказать, что «написал» Евгений Онегин. Исполнитель в выпуске шоу «Охота на звезд!» на YouTube не вспомнил произведение знаменитого русского писателя Александра Пушкина, когда пытался ответить на сответствующий вопрос.

Яма, брат, — оправдался с улыбкой Крид.

При этом артист отметил, что Онегин — хороший писатель. Крид предположил, что он написал «что-то очень известное». Напомним, Евгений Онегин является персонажем и главным героем одноименного произведения Пушкина.