Журналистка Ксения Собчак высмеяла певицу Zivert на Неделе моды в Москве. Ксения опубликовала кадры с артисткой в соцсети.

В Москве состоялся показ бренда Ruban, который посетили Ксения Собчак и Zivert. Знаменитости расположились в первом ряду и пока ждали начало дефиле, обсудили образы друг друга. Они посчитали, что выбрали достойные наряды для светского мероприятия, особенно расхвалив обувь.

«Просто супер. Особенно эти тапочки. Мы достойны сидеть на первом ряду», — посмеялись знаменитости.

Однако затем Ксения решила с иронией высказаться в адрес собеседницы, которая только вернулась с Недели моды в Париже.

«Zivert опять зачем-то пришла на показ, зачем она это сделала? Я не понимаю», — высказалась Собчак.

Певица подыграла Ксении, заявив: «Говорят, мне не стоит ходить на такие мероприятия».

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