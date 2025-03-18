Катерина Ковальчук вернулась в Россию после отдыха в США без Гарика Харламова. Актриса объявила о возвращении в соцсети.

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После отъезда из России Ковальчук спровоцировала разговоры о проблемах в браке. Однако знаменитость опровергла слухи, опубликовав совместное фото с мужем из аэропорта. Юморист пришел встречать супругу с букетом красных роз.

«Мое самое любимое в каждом путешествии — возвращаться домой», — подписала кадр артистка.

Напомним, год назад Ковальчук также улетела одна в США. По данным СМИ, тогда между артистами произошли разногласия из-за свадьбы. На этот раз Катерина не стала объяснять, почему отправилась в путешествие одна.

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