Куклачев объяснил, почему российские женщины не могут выйти замуж

Никита Бородкин

Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев назвал причины, по которым многие российские женщины не могут выйти замуж. Как сообщает aif.ru, он призвал их «не искать принца».

Куклачев объяснил, почему российские женщины не могут выйти замуж
© РИА Новости

В пример Куклачев привел свой опыт. Недавно он отпраздновал 55-летие своей совместной жизни с супругой Еленой. Она вышла за него замуж, когда он был еще «нищим студентом циркового училища».

«Всю жизнь посвятила мне. Во всем мне помогает в театре. Хотя сама она не просто жена, а выдающаяся актриса. Но у нее даже нет звания заслуженной артистки, потому что она собственной карьерой никогда не занималась», — сказал Куклачев.

Говоря о правилах успешного брака, артист отметил, что забывает все обиды, когда они с супругой перешагивают порог спальни. Кроме того, с годами на раздражающие моменты в партнере начинаешь смотреть иначе.

«Меня, например, всегда очень злило, что мы куда-то собираемся, а жена подолгу собирается. Я уже сижу в машине, а она все еще дома красится. А потом приезжаем в то место, куда я так торопился, а там ничего еще не началось. Или даже мы опоздали, но ничего страшного не произошло. И я стал думать: а зачем я так торопился, злился, ругался?» — сказал Куклачев.

Напомним, что Юрий и Елена Куклачевы отметили свою «изумрудную свадьбу» в центре семьи «Казан», где вновь зарегистрировали свой брак спустя 55 лет совместной жизни. У пары трое детей и шестеро внуков.

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