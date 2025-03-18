Куклачев объяснил, почему российские женщины не могут выйти замуж

Артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев назвал причины, по которым многие российские женщины не могут выйти замуж. Как сообщает aif.ru, он призвал их «не искать принца».

В пример Куклачев привел свой опыт. Недавно он отпраздновал 55-летие своей совместной жизни с супругой Еленой. Она вышла за него замуж, когда он был еще «нищим студентом циркового училища».

«Всю жизнь посвятила мне. Во всем мне помогает в театре. Хотя сама она не просто жена, а выдающаяся актриса. Но у нее даже нет звания заслуженной артистки, потому что она собственной карьерой никогда не занималась», — сказал Куклачев.

Говоря о правилах успешного брака, артист отметил, что забывает все обиды, когда они с супругой перешагивают порог спальни. Кроме того, с годами на раздражающие моменты в партнере начинаешь смотреть иначе.

«Меня, например, всегда очень злило, что мы куда-то собираемся, а жена подолгу собирается. Я уже сижу в машине, а она все еще дома красится. А потом приезжаем в то место, куда я так торопился, а там ничего еще не началось. Или даже мы опоздали, но ничего страшного не произошло. И я стал думать: а зачем я так торопился, злился, ругался?» — сказал Куклачев.

Напомним, что Юрий и Елена Куклачевы отметили свою «изумрудную свадьбу» в центре семьи «Казан», где вновь зарегистрировали свой брак спустя 55 лет совместной жизни. У пары трое детей и шестеро внуков.