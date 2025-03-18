Выдающийся гондурасский музыкант Аурелио Мартинес погиб в авиакатастрофе

Гондурасский музыкант Аурелио Мартинес погиб в авиакатастрофе на острове Роатан. Артисту было 55 лет.

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17 марта в Гондурасе потерпел крушение самолет компании Lanhsa с 15 пассажирами на борту. Воздушное судно, следующее в город Ла-Сайба, упало в море сразу после взлета из аэропорта. Авиакатастрофа унесла жизни шести человек, еще десятерым удалось спастись.

Мартинес оказался в числе погибших. О смерти одного из ведущих представителей музыки гарифуна сообщила директор больницы Роатана Рут Качо, пишет газета La Prensa.

Аурелио Мартинес родился в 1969 году в Гондурасе. Он был выдающимся певцом, музыкантом и политиком. Мартинес прославился благодаря неповторимому голосу и мастерскому владению перкуссией и гитарой, став одним из самых ярких представителей культуры и музыки народа гарифуна.

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