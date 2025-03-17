Народный артист РСФСР Евгений Петросян опроверг слухи об отмене своих концертов в марте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее СМИ сообщили, что состояние здоровье артиста якобы ухудшилось, в связи с этим он может отменить запланированные на март выступления.

«Я должен внести кое-какую ясность. Дошел до меня слух, что я отменил в марте все свои концерты, плохо себя чувствую, пора на покой. Не дождетесь, дорогие друзья, те, кто это говорит, не дождетесь», — заявил Петросян.

Артист отметил, что 18 марта его ждет большая съемка, которая продлится шесть часов.

Попавший в больницу Евгений Петросян отменил все концерты до 1 апреля

Ранее Петросян прокомментировал строительство нового Большого Московского цирка. Он заметил, что всех с детства интересует цирк «как праздник, как радостное зрелище, как все прекрасное, что заложено в человеке».