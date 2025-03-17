Молодая жена Петросяна резко ответила хейтерам

Жена юмориста Евгения Петросяна — Татьяна Брухунова — отреагировала на критику своего нового образа. У себя в социальной сети она заявила, что хейтерам придется либо смириться с ее стилем, либо она отправит их в блок.

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Поводом к очередной волне критики в интернете стал образ 36-летней Брухуновой, состоящий из белой водолазки и жилетки в винтажном стиле с голубой оборкой, дополненной цветочным принтом. Комментируя слова недовольных, Брухунова указала, что без хейтеров ее жизнь была бы скучной и однообразной.

«Как только я зашла сегодня прочитать комментарии под постом, вы, конечно, свою говнометку открыли и с радостью ей воспользовались. Я понимаю, что очень трудно смириться с тем, что кто-то не носит джинсовую футболку и все то, что носит большинство. Но придется либо смириться, либо я вас отправлю в блок», — добавила она.

По словам Брухуновой, удалять негативные комментарии и блокировать хейтеров она будет из уважения к «адекватным подписчикам», которые не испытывают к ней негативных эмоций.

«Стиль — это смелость», — в заключение процитировала она слова стилиста Александра Рогова.

Ранее Брухунова уже попадала в центр модного скандала. В частности, один из ее образов раскритиковал стилист Омар Байрамов. В ответ же Брухунова пригрозила обратиться в суд.