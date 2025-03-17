Ресторан Эмина Агаларова задолжал 73 тыс. рублей перед ФНС

У бизнеса певца Эмина Агаларова обнаружили долги перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

ООО Агаларова «Нимэ-9» задолжало налоговой 73 тысячи рублей. Под этой компанией числится ресторан артиста. По данным издания, выручка фирмы за 2023 год составила 113 млн рублей, а прибыль – 14 млн.

В ноябре 2024 года Агаларов выиграл суд на 1,7 миллиона рублей. По данным «Звездача», застройщик АО «Хлебозавод №16» отказался от своего заявления в суд. Истцу вернули пошлину в сумме 54 тысяч 755 рублей.

9 октября специализированный застройщик АО «Хлебозавод №16» подал в суд на ООО «Крокус Фитнес», которое принадлежит певцу и предпринимателю Эмину Агаларову. Истец обвинил сеть фитнес-клубов артиста в ненадлежащем исполнении обязательств по договору аренды. С компании артиста хотели взыскать 1,7 миллиона рублей.

Эмин Агаларов начал музыкальную карьеру в 2006 году, выпустив первый сольный альбом «Still». В 2018 году он удостоился званий народного артиста Азербайджана и заслуженного артиста Республики Адыгея.