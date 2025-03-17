Прохор Шаляпин признался, что у него было тяжелое детство

Известный певец и шоумен Прохор Шаляпин рассказал Ляйсан Утяшевой , что у него было трудное детство. Выпуск опубликован в YouTube-канале спортсменки «Дерзкая готовка».

Музыкант отметил, что в возрасте 15 лет уехал из родного Волгограда, с матерью он виделся с тех пор редко. Во многом, по его словам, на него повлияли бабушка с дедушкой.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз», — признал Шаляпин.

Шоумен заметил, что у него было денег на жизнь, на квартиру, но он никогда не опускал руки, считал, что все эти трудности — ерунда по сравнению с прошлыми.

«Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой. И сегодняшние ужасы, по сравнению с тем, что ты пережил тогда, — это детский сад», — уточнил певец.

Ранее Шаляпин рассказал психологу Ларисе Сурковой, что его отец часто злоупотреблял спиртным и бил жену и маленького сына. Из-за этого они с матерью порой были вынуждены убегать из дома.

Школьные педагоги не только не сочувствовали мальчику, а порой попрекали отцом-алкоголиком, заметил певец.