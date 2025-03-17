Орлова отреагировала на сплетни о первом браке

Певица Ольга Орлова отреагировала на сплетни о том, что она увела своего первого мужа — предпринимателя Александра Карманова — из семьи. По ее мнению, опровергать такие сообщения бессмысленно, передает «7Дней.ru».

Ранее в интернете появилась информация о том, что Орлова увела Карманова из семьи. На этом фоне поклонники стали заваливать певицу в социальных сетях вопросами о том, правдивы ли эти слухи.

«Милые, каждый хочет верить только в то, что хочет. Доказывать что-то тому, кто не видит очевидных вещей, нет смысла», — ответила Орлова.

Он отметила, что сплетни и небылицы будут всегда, а верить в них или нет — выбор каждого.

«Если кому-то удобнее видеть во мне злодейку — прошу, не ограничивайте себя ни в чем», — добавила певица.

Напомним, что Орлова вышла замуж за Карманова в 2000 году. Через четыре года пара развелась, у них есть сын Артем. Сейчас певица замужем за предпринимателем Валерием Масловым, свои отношения они узаконили в 2021 году. В 2023 году у них появилась дочь Анна.