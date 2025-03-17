Лера Кудрявцева пожаловалась на аферистов

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась в Telegram-канале, что столкнулась в мессенджере с аферистами из ИИ-сферы.

По ее словам, она решила попробовать сделать картинку с помощью Telegram-бота «Фотобудка ИИ». Оплатила заказ, оформила подписку и перестала пользоваться сервисом.

Кудрявцева заметила, что в дальнейшем авторы бота ввели ежемесячное списание денег со счетов подписчиков и не прислали уведомление о своем решении.

«Ну у меня же времени до фига сидеть и разбираться теперь с этими аферистами. Ты разово покупаешь подписку на эту ужасную фотобудку, а там меняется оферта, и теперь ты должен писать заявление об отмене. Это что, блин?» — задала риторический вопрос телеведущая.

Ее возмущение вызвало также то, что бот не только списывает средства, но и не работает: при попытке загрузки снимка он выдает ошибку и просит обратиться в поддержку.

Ранее сообщалось, что мошенники от лица «Минобороны РФ» выманили 1 млн рублей у певицы Натальи Москвиной.

Напомним, что представители Центробанка, Генпрокуратуры, ФСБ, МВД и других ведомств неоднократно предупреждали: госслужащие, финансисты, силовики никогда не звонят гражданам, не просят предоставлять коды, пароли, личные сведения, совершать финансовые операции.