Пригожин пообещал заплатить тренеру 1 млн рублей за шпагат

Иосиф Пригожин решил начать заниматься растяжкой. 55-летний продюсер пообещал тренеру заплатить миллион рублей, если той удастся посадить его на шпагат.

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Видео с занятий муж Валерии показал в своих социальных сетях. Продюсер берет уроки растяжки у тренера Самиры.

«Если ты посадишь меня на шпагат, я дам тебе 1 млн рублей», — заявил Пригожин в разговоре с тренером.

После этого он приступил к занятиям и выполнял под руководством тренера базовые элементы из растяжки. Интересно, что под видео Пригожина отметилась Валерия. Певица написала комментарий мужу со смеющимися смайликами.

«Вообще не переживаю за семейный бюджет», — пошутила исполнительница хита «Часики».

Ранее Иосиф Пригожин высказался об идее лишить всех наград Аллу Пугачеву и Лию Ахеджакову. Продюсер считает, что в этом нет никакого смысла.

Также недавно продюсер назвал свой главный недостаток. Он признался, что совсем не умеет разбираться в людях.