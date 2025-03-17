Директор Наташи Королевой опровергла информацию о долгах певицы

Концертный директор Наташи Королевой опровергла слухи об огромных долгах певицы за ЖКХ. В разговоре с 360.ru Марина объяснила, откуда взялась эта информация, и заявила, что на самом деле у артистки нет никаких задолженностей.

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«Нет никакого долга, это произошел сбой в управляющей компании. Они уже принесли свои извинения и попросили убрать все эти данные», — подчеркнула представитель Наташи Королевой.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения о том, что исполнительница хита «Желтые тюльпаны» накопила долгов за ЖКХ на сумму около 138 тыс. рублей. Уточнялось, что Наташа Королева не платит за ЖКУ в квартирах на Новом Арбате и на Мосфильмовской улице. Сама же певица, по данным источников, в основном проживает в деревне Крёкшино в Новой Москве. Там у знаменитости есть дома стоимостью примерно в 6,2 млн и 38 млн рублей на рынке.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Буланова высказалась о многомиллионных долгах мужа. По словам певицы, эта информация «абсолютно надуманная».