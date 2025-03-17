Мать Гарика Харламова улетела вместе с дочерью в Германию

Мать комика и актера Гарика Харламова Наталья покинула с дочерью Россию. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

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По словам родительницы звезды Comedy Club, они улетели в Германию.

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«Путешествую с дочей», — написала женщина, выложив фото с Алиной.

Наталья Харламова признавалась, что периодически прилетает в Германию к родственникам. Мать и сестра женщины живут в городе Эссен.

У матери юмориста трое детей, помимо сына она также воспитала двух дочерей. Девочки-близнецы родились в ее втором браке. Екатерина окончила сценарно-киноведческий факультет ВГИКа, а Алина является обладательницей диплома Высшей школы экономики.

У Харламова и его сестер разные отцы. Комик заявлял, что при рождении его назвали Андреем, однако спустя три месяца передумали и дали ему имя Игорь в честь деда. Родители телеведущего расстались, когда он был подростком, и Юрий Харламов забрал сына с собой в США, где будущий шоумен учился актерскому мастерству. А в 1999 году юморист вернулся в Москву к матери и сестрам. Гарик отмечал, что, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, у него с Екатериной и Алиной сложились теплые дружеские отношения.

Ранее мы писали, что Гарик Харламов организовал вечеринку в честь жены Катерины Ковальчук.