Здоровье 77-летнего музыканта Элтона Джона продолжает вызывать беспокойство. Сообщается, что артист, страдающий от ухудшения зрения, теперь вынужден сократить автограф и подписываться инициалами «Е» (первая буква от его имени на английском языке) и добавлением смайлика «поцелуй». Это стало следствием тяжелой глазной инфекции, подхваченной музыкантом в июле 2024 года.

Сообщается, что поклонники музыканта, ожидающие выхода нового альбома «Кто верит в ангелов?», выпущенного ограниченным тиражом, были уведомлены о том, что Элтон Джон вынужден упростить свою подпись. Вопрос о здоровье певца стал приоритетом, ведь изначально он выражал опасения, что ухудшающееся зрение может помешать ему завершить работу над альбомом, однако релиз назначен на 4 апреля.

Несмотря на отсутствие возможности присутствовать на некоторых значительных мероприятиях, включая гала-представление мюзикла «Дьявол носит Prada», певец сохраняет оптимизм в отношении своего здоровья.

В недавнем интервью он отметил, что его здоровье изменило его восприятие людей с ослабленным зрением, заставив оценить свою жизнь.

«Я всегда был оптимистом, но сейчас у меня плохое зрение. Бывали моменты, когда я чувствовал себя несчастным, но потом начинал думать о том, как мне повезло. Я научился уважать людей, испытывающих те же трудности», — отметил он.

Его признания о состоянии здоровья стали особенно актуальными на фоне трудных моментов периодов записи нового альбома. Несмотря на более чем пятидесятилетнюю карьеру в музыке, у Элтона Джона возникло много сомнений перед эту записью, чем когда-либо ранее. В недавно вышедшем документальном фильме о певце видно, как он срывал наушники и фальшивил ноты в отчаянии, заявляя ошеломленным коллегам в звукозаписи, что уходит.

Поп-легенда признался, что приступил к процессу написания песен в «очень мрачном состоянии сомнений» и переживал, не будучи в лучшем настроении. Элтон Джон не скрывает, что в процессе создания альбома испытывал больше сомнений, чем когда-либо во время своей карьеры, особенно желая сделать работу особенной.

«Когда ты попадаешь в студию, невозможно гарантировать, что получится что-то особенное. Без участия Брэнди, Берни и Эндрю этот альбом бы не вышел», — подчеркнул он, говоря о значении сотрудничества и энергичной атмосферы команды.

Студийный альбом Who Believes In Angels станет совместным проектом с Брэнди и давним партнером по написанию песен Берни Топином, а его выход запланирован на 4 апреля. Британский певец, который покоряет слушателей своими хитами с конца 1960-х годов, ранее сталкивался с серьезными проблемами, связанными с наркотиками, алкоголем и здоровьем.

Известный своей искренностью, в 2019 году сэр Элтон раскрыл, что благодарен себе за прошлые годы, полные зависимостей.

«Я провел 16 лет своей жизни в поисках утешений и 29 лет на пути к самосовершенствованию», — отметил он, подчеркивая, что именно через этот жизненный опыт стал тем, кем является сегодня.