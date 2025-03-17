Рудковская подвела итоги вечеринки за 6 миллионов

Продюсер, наконец, устроила грандиозный праздник.

Яна Рудковская с размахом отметила свое 50-летие. Этого события продюсер ждала не один месяц, ведь ее день рождения — 2 января. На этих выходных Яна, наконец, с размахом отпраздновала юбилей. Однако на праздник не явились самые желанные гости.

«Мой грандиозный скромный юбилей наконец-то состоялся. 4 раза переносила дату, подстраивалась под график любимых артистов: Димы Билана и Филиппа Киркорова. В итоге — ни Димы, ни Филиппа. Один слег с температурой, второй на смог вылететь со съемок из Марокко», — посетовала Яна в своем телеграм-канале.

Но, несмотря на отсутствие любимых друзей, праздник прошел на ура.

«Все мое любимое: сказки, шоу, волшебные платья, музыка, танцы и дорогие моему сердцу люди», — порадовалась Рудковская.

На мероприятии присутствовали сыновья Яны, ее муж Евгений Плющенко, Ольга Бузова, Ида Галич и многие другие представители шоу-бизнеса.

Позднее журналисты «Звездача» выяснили, во сколько обошлось Рудковской это пышное мероприятие.