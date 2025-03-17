Чумаков отреагировал на хейт после своего скандального интервью

Как это часто бывает, стоит популярному артисту дать редкое интервью, как его тут же растащат на цитаты или, по крайней мере, на рилсы. Случилось подобное и с Алексеем Чумаковым. Не так давно певец и его возлюбленная Юлия Ковальчук стали гостями шоу «Света вокруг света» Светланы Бондарчук. Поговорили о многом, включая личную жизнь, воспитание детей и секреты гармоничного брака. Последнее-то публику и зацепило.

Всё дело в том, что Алексей высказал ряд провокационных заявлений о жене и браке в целом. В числе них оказались признания в том, что в браке никто друг другу ничего не должен, а ещё артист очень неоднозначно высказался о первом впечатлении, которое произвела на него Ковальчук.

«Не, ну хорошая, симпатичная девушка. Красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии: вдул бы или не вдул. Вдул с последствиями», — поделился Чумаков.

Разумеется, публику это, мягко говоря, шокировало. Заявления Чумакова о жене и, к слову, матери двух своих дочерей быстро назвали «дном», а список red flags явно пополнился у многих после этого откровенного разговора с Бондарчук.

Сам Алексей большого значения скандалу не предал, но в запрещённой соцсети все-таки прокомментировал случившееся. Он признался, что спустя 17 лет совместной жизни с Юлией у него такие же мысли, и считает это прекрасным.

«А если судьба подарит нам еще "последствие", мы будем только счастливы!!! Людям без чувства юмора, целующимся через салфетку и думающим, что детей находят в капусте, не смотреть!» — заключил он.

Мнение Чумакова услышали. А что думает по этому поводу Ковальчук?