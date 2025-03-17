17 марта 30 лет исполняется Елизавете Арзамасовой — российской актрисе театра и кино, певице и телеведущей, ставшей популярной благодаря роли в сериале «Папины дочки».

Актриса родилась в Москве. Мама работала переводчицей. Отец умер, когда девочке было восемь лет. С раннего возраста Елизавета занималась в музыкальной студии при ГИТИС, а в кино дебютировала раньше, чем пошла в школу.

Первую роль сыграла в начале 2000-х, девочка появилась в криминальном сериале «Линия защиты». В 2004–2005 годах играла главную роль в мюзикле «Энни», затем появилась в спектакле Кирилла Серебренникова «Человек-подушка». В 2007 году на экраны вышел комедийный сериал «Папины дочки», в котором Лиза сыграла одну из главных ролей. Как призналась позже актриса, она «выросла на площадке», ведь съемки шли почти семь лет.

В 2011 году Арзамасова сыграла в сериале «Достоевский», затем последовали роли в картинах «Бесы», «Екатерина. Взлет», «72 часа», «Танкист». В 2023-м вернулась к роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки. Новые».

В 2010 году Арзамасова записала песню «Я твое солнце», через два года вышла песня «Предвкушение». Актриса активно снималась в различных шоу. Во время участия в одном из них, «Лед и пламень», она познакомилась с фигуристом Ильей Авербухом, за которого впоследствии вышла замуж. Свадьбу пара сыграла в декабре 2020 года. В августе 2021-го у них появился сын, в августе 2024-го — дочь.