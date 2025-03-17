Папина дочка повзрослела. Лизе Арзамасовой — 30!

Газета.Ru
Slide 1 of 21
Лиза Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве, 2023 год
1/17
Лиза Арзамасова на премии «VOICE. Главные лица» в Театре имени Пушкина в Москве, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Кадр из сериала «Папины дочки» (2007–2013)
2/17
Кадр из сериала «Папины дочки» (2007–2013) 
© Пресс-служба телеканала СТС
Лиза Арзамасова на закрытии VI Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке, 2008 год
3/17
Лиза Арзамасова на закрытии VI Международного кинофестиваля «Меридианы Тихого» во Владивостоке, 2008 год 
© Саяпин Владимир/ТАСС
Актриса Лиза Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2017 год
4/17
Актриса Лиза Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса Лиза Арзамасова и итальянский мороженщик Серджио Дондоли на открытии нового кафе-джелатерии «Пломбир» в «Центральном детском магазине» на Лубянке, 2015 год
5/17
Актриса Лиза Арзамасова и итальянский мороженщик Серджио Дондоли на открытии нового кафе-джелатерии «Пломбир» в «Центральном детском магазине» на Лубянке, 2015 год 
© Антон Новодережкин/ТАСС
Актриса Лиза Арзамасова на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2016 год
6/17
Актриса Лиза Арзамасова на торжественной церемонии вручения кинопремии «Золотой орел», 2016 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актеры Лиза Арзамасова и Тимур Родригез на съемках новогоднего телевизионного мюзикла «Красная Шапочка», 2012 год
7/17
Актеры Лиза Арзамасова и Тимур Родригез на съемках новогоднего телевизионного мюзикла «Красная Шапочка», 2012 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Лиза Арзамасова на премьере фильма «Напарник» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год
8/17
Лиза Арзамасова на премьере фильма «Напарник» в кинотеатре «Октябрь», 2017 год 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Лиза Арзамасова перед церемонией вручения 10-й премии «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля, 2023 год
9/17
Лиза Арзамасова перед церемонией вручения 10-й премии «Аванс» самым перспективным молодым российским актерам в рамках 45-го Московского международного кинофестиваля, 2023 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Лиза Арзамасова во время театральной премьеры «Нюрнбергский вальс» по пьесе Александра Звягинцева к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия — Нюрнбергского военного трибунала в рамках презентации проекта «Нюрнберг. Начало мира» в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького, 2020 год
10/17
Лиза Арзамасова во время театральной премьеры «Нюрнбергский вальс» по пьесе Александра Звягинцева к 75-летию главного судебного процесса ХХ столетия — Нюрнбергского военного трибунала в рамках презентации проекта «Нюрнберг. Начало мира» в Московском художественном академическом театре (МХАТ) имени Максима Горького, 2020 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Лиза Арзамасова перед началом показа весенне-летней коллекции 2016 года итальянского дома моды Angelo Marani в Москве
11/17
Лиза Арзамасова перед началом показа весенне-летней коллекции 2016 года итальянского дома моды Angelo Marani в Москве 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Елизавета Арзамасова на церемонии награждения национальной телевизионной премии «Дай пять!» в Московском дворце молодежи, 2018 год
12/17
Актриса Елизавета Арзамасова на церемонии награждения национальной телевизионной премии «Дай пять!» в Московском дворце молодежи, 2018 год 
© Артем Геодакян/ТАСС
Лиза Арзамасова на премьере сериала «Библиотекарь» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2023 год
13/17
Лиза Арзамасова на премьере сериала «Библиотекарь» в московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь», 2023 год 
© Кристина Кормилицына/РИА Новости
Лиза Арзамасова в сцене из спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях» по очерку Достоевского в постановке режиссера Елены Невежиной в Театре Наций, 2021
14/17
Лиза Арзамасова в сцене из спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях» по очерку Достоевского в постановке режиссера Елены Невежиной в Театре Наций, 2021 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Тимур Родригез в роли Охотника и Лиза Арзамасова в роли Принцессы в новогоднем мюзикле «Красная Шапочка», 2012 год
15/17
Тимур Родригез в роли Охотника и Лиза Арзамасова в роли Принцессы в новогоднем мюзикле «Красная Шапочка», 2012 год 
© Филипп Дронов/ТАСС
Лиза Арзамасова в сцене из спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях» по очерку Достоевского в постановке режиссера Елены Невежиной в Театре Наций, 2021
16/17
Лиза Арзамасова в сцене из спектакля «Зимние заметки о летних впечатлениях» по очерку Достоевского в постановке режиссера Елены Невежиной в Театре Наций, 2021 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фигурист Илья Авербух с супругой Лизой Арзамасовой и сыном Львом после репетиции ледового шоу «Волшебник страны Оз», 2022 год
17/17
Фигурист Илья Авербух с супругой Лизой Арзамасовой и сыном Львом после репетиции ледового шоу «Волшебник страны Оз», 2022 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

17 марта 30 лет исполняется Елизавете Арзамасовой — российской актрисе театра и кино, певице и телеведущей, ставшей популярной благодаря роли в сериале «Папины дочки».

Актриса родилась в Москве. Мама работала переводчицей. Отец умер, когда девочке было восемь лет. С раннего возраста Елизавета занималась в музыкальной студии при ГИТИС, а в кино дебютировала раньше, чем пошла в школу.

Первую роль сыграла в начале 2000-х, девочка появилась в криминальном сериале «Линия защиты». В 2004–2005 годах играла главную роль в мюзикле «Энни», затем появилась в спектакле Кирилла Серебренникова «Человек-подушка». В 2007 году на экраны вышел комедийный сериал «Папины дочки», в котором Лиза сыграла одну из главных ролей. Как призналась позже актриса, она «выросла на площадке», ведь съемки шли почти семь лет.

В 2011 году Арзамасова сыграла в сериале «Достоевский», затем последовали роли в картинах «Бесы», «Екатерина. Взлет», «72 часа», «Танкист». В 2023-м вернулась к роли Галины Сергеевны в сериале «Папины дочки. Новые».

В 2010 году Арзамасова записала песню «Я твое солнце», через два года вышла песня «Предвкушение». Актриса активно снималась в различных шоу. Во время участия в одном из них, «Лед и пламень», она познакомилась с фигуристом Ильей Авербухом, за которого впоследствии вышла замуж. Свадьбу пара сыграла в декабре 2020 года. В августе 2021-го у них появился сын, в августе 2024-го — дочь.

7