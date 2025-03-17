Вадим Самойлов назвал условие «прощения» уехавших из России артистов

Россияне простят раскаявшихся критиков государства, если те докажут раскаяние делом, заявил в эфире НСН лидер группы «Агата Кристи». Одних извинений со стороны желающих вернуться в Россию артистов, критиковавших государство, мало – они должны публично сделать какое-либо доброе дело, доказав тем сам искреннее раскаяние. Такое мнение высказал в беседе с НСН сооснователь группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

«Народ у нас добрый, и это наша сильная сторона. Другое дело, что слов может быть мало, как после «голой вечеринки», когда надела футболку и что-то промямлила. Здесь история более сложная и более серьезная. Если ты что-то наговорил, должен искренне извиниться перед народом с той же страстью, с которой ты совершил эту ошибку. То, что у нас люди добрые, и готовы принять заблудших, которые поняли свои ошибки, это дело нормальное. Думаю, помимо извинений должна быть какая-то публичная акция. Надо конкретно смотреть по тому, что человек вытворил. Адекватный по весу поступок должен происходить в обратную сторону», - считает музыкант.

Ранее Вадим Самойлов заявил НСН, что механизм объявления иноагентами должен быть более прозрачным, а государство должно брать на себя ответственность за отмену концертов, выведя практику из разряда рекомендаций.