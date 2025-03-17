Концерт известного в СССР певца сорвали бомбами-вонючками

Концерт певца алжирского происхождения Энрико Масиаса в Париже отменили из-за бомб-вонючек. Об этом сообщает BFMTV.

Речь идет о концерте, который должен был состояться в субботу, 15 марта. Некоторые посетители решили саботировать мероприятие — во время антракта они стали кидать шарики с вонючим содержимым. Для проветривания организаторам пришлось открыть двери концертного зала, но это не помогло.

Сам Масиас заявил, что не сразу понял, что произошло, поскольку находился далеко от эпицентра инцидента. При этом певец признался, что ему «все равно» и его недоброжелатели «даже могут бросить в него бомбу».

«К счастью, это были просто вонючие шарики. Несмотря на все это, я все еще надеюсь, что варварство утихнет», — подчеркнул исполнитель.

Напомним, что Энрико Масиас родился в Алжире в 1938 году. Его музыка стала крайне популярна в Советском Союзе — переведенные на русский язык песни исполняли Муслим Магомаев, Эдита Пьеха и Батыр Закиров. В 1966 году Масиас выступил на московском стадионе «Динамо», а спустя год его творчество оказалось под запретом из-за поддержки, высказанной Израилю в Шестидневной войне.