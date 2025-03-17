Мама Юлии Началовой показала утопающую в цветах могилу дочери

Мама певицы Юлии Началовой Таисия Николаева посетила могилу дочери и показала, как она выглядит после шестой годовщины смерти артистки. На кадрах видно, что на кладбище приходили многие поклонники и близкие исполнительницы, так как возле ее портрета скопилось огромное количество цветов.

На могилу Юлии в основном люди приносят розы, причем самые разные — красные, розовые, белые и даже голубые. Букеты не просто лежат на каменной плите, а вставлены в специально подготовленные вазы с водой. Мама Началовой отметила, что таким образом знавшие ее дочь показывают — они помнят и все еще любят ее.

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Напомним, что певица умерла в возрасте 38-ми лет. У нее осталась дочь Вера Алдонина. После смерти матери она решила пойти по ее стопам и выступать на сцене. Однако, окончив школу, выбрала для обучения не музыкальное направление, а театральное.

К слову, в годовщину смерти Началовой был выпущен неизданный при ее жизни альбом «Вера». В него вошли 14 песен. Отмечалось, что это не просто треки, а исповедь Юлии.

Ранее дочь Юлии Началовой вспомнила, как впервые вышла на сцену с мамой.