Лера Кудрявцева получила травму на отдыхе в Дубае

Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева получила травму во время отдыха в Дубае с сестрой. Об этом она сообщила в социальных сетях.

© Российская Газета

Одна из самых востребованных телеведущих на российском ТВ выкроила несколько дней для отдыха на море.

"Ну без приключений у меня к сожалению никак", - констатировала она.

"Я пошла купаться в море, волна ударила меня в спину, я упала и ударилась рукой и ногой. Думала, обойдется, но нет. Ночь без сна на обезболивающих таблетках, поняла, что что-то не так", - поделилась Кудрявцева кадрами с лангеткой на левой руке.

В больнице врачи сделали рентген и МРТ, обнаружили небольшую трещину и гематому. Теперь телеведущая принимает лекарства, а и готовится вскоре вновь вернуться к работе.