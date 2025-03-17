Ирина Понаровская жестко раскритиковала Аллу Пугачеву

Певица Ирина Понаровская раскритиковала свою коллегу Аллу Пугачеву, заявив, что не понимает ее стремления к величию и роскошной жизни. Об этом она сказала в интервью YouTube-каналу FAMETIME.TV.

Понаровская поделилась, что ранее дружила с Пугачевой. В 70-е годы они много времени проводили вместе и однажды даже взяли один люкс на двоих после концерта в Варшаве.

«Мы говорили до пяти утра, мы многое обсуждали. Мы заказывали в номер завтраки, мы заказывали в номер ужины. Мы гуляли так, что просто рассказать невозможно. Это было золотое время, это было очень красиво, это было круто», — рассказала она.

Однако дальше пути артисток разошлись. Понаровская пережила две клинические смерти, которые сильно повлияли на ее взгляды, тогда как Примадонна пошла дальше «возвеличиваться». Сейчас артистка совсем не понимает ценности, которыми живет Пугачева.

«Я не могу понять, откуда у людей не царского, в общем-то, вроде бы происхождения, не олигархических династий, такие запросы на величие, на статусность, на напыщенность, на пафос», — сказала Понаровская.

Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.