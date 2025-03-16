Бизнесмен раскрыл истинное отношение Галкина* к Пугачевой

Эмигрировавшая на Кипр Алла Пугачева всей душой любит своего 48-летнего мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), а он согласен на все ради связей 75-летней жены и нажитого ею богатства. Такое мнение высказал бизнесмен Андрей Матус, который помогал семейству вывезти за границу антиквариат из замка в деревне Грязь.

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По его словам, Галкин* питает страсть исключительно к деньгам и возможностям Пугачевой.

«Алла Борисовна любит этого человека. В своей слепой любви она за ним и пошла. Никогда бы не подумал, что буду защищать Галкина*, с его слов, ориентиры у него абсолютно нормальные, но любви к этой женщине преклонного возраста, конечно же, нет и быть не может», - разоткровенничался Матус в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ.

Бизнесмен также не исключил, что все высказывания Пугачевой за последние три года не отражают ее реальную позицию. Он предположил, что Алла Борисовна просто пошла вслед за Галкиным*, а он перегнул палку и лишил ее возможности вернуться в Россию и спасти свою репутацию.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Через некоторое время семейство обосновалось на Кипре, где у них есть элитная недвижимость. Также артистов нередко замечают в Латвии.

Ранее актриса Эвелина Бледанс заявила, что эмоциональное состояние уехавшей из России Аллы Пугачевой оставляет желать лучшего. По ее мнению, исполнительница хита «Мадам Брошкина» устроила перепалку с российской журналисткой на Кипре, так как скучает по жизни в замке в подмосковной деревне Грязь.

*Признан иностранным агентом на территории России