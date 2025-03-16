Дочь Началовой выпустила посмертный альбом матери «Вера»
Юлия Началова ушла из жизни 16 марта 2019 года. Через шесть лет вышел посмертный альбом певицы, появлению которого поспособствовала ее повзрослевшая дочь Вера Алдонина.
Юлия Началова родила Веру в 2006 году от футболиста Евгения Алдонина. Семьи не получилось, но в воспитании девочки оба родителя принимали участие.
С юных лет Вера выходила на сцену вместе с мамой. Когда Началова тяжело заболела, 12-летнюю Веру отправили к отцу в Лондон. Там она и узнала о смерти родного человека.
Воспитывать Веру стали бабушка и дедушка. Оказывал помощь и отец девочки, и ее крестная мама – Лариса Долина.
А вот бывший отчим Веры, хоккеист Александр Фролов, который жил Юлией в течение семи лет, предъявил свои претензии на квартиру, пишет absatz.media.
Ранее Началова взяла у спортсмена 20 миллионов рублей в залог недвижимости, купленной Евгением Алдониным для своей дочери.
Квартиру пришлось продать, чтобы закрыть проблему.
Вера поступила во ВГИК. Девушка учится на курсе звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова, а также развивает музыкальную карьеру.
В годовщину смерти матери дочь певицы выпустила альбом под названием "Вера", в который вошли песни, которые Юлия Началова мечтала, но не успела представить людям.
Напомним, при жизни Юлия Началова долгие годы боролась с подагрой и системной красной волчанкой. В начале 2019 года состояние певицы ухудшилось, она была госпитализирована в Боткинскую больницу в тяжелом состоянии. 16 марта артистка ушла из жизни в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.