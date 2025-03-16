Адвокат рассказала о иске Петросяна к старшей дочери

Евгений Петросян практически вычеркнул из своей жизни старшую дочь Викторину от брака с Беллой Кригер.

Более того, народный артист РСФСР подал на дочь в суд. Он таким способом хочет выписать ее из одной из своих квартир. Первый иск был составлен с ошибками, поэтому его не приняли. Однако Петросян составил новый, и в конце января 2025-го года его приняли, пишет портал vokrug.tv.

Квартира на Ростовской набережной, площадью 34 квадратных метра, стоит около 20 миллионов рублей. Викторина, которой уже шестой десяток, там прописана, собственности, куда бы она могла выписаться, у нее нет. Как пишут СМИ, женщина живет на две страны – в Америке у нее семья.

Мария Бродская, адвокат Викторины, заявила, что ее подзащитная не согласна с решением отца. Как выяснилось, Вика проживала там, исправно оплачивала коммунальные платежи и оставила свои личные вещи. Адвокат не исключает, что Евгений Ваганович уже сменил все замки в квартире.

«Она находится в России, работает здесь. У друзей останавливается, у подруги, с которой она работает», — заявила Бродская.

Скандальный развод Петросяна со Степаненко не обошел стороной Викторину. Неожиданно для всех она заступилась за мачеху и сочла брак отца с молодой Татьяной Брухуновой предательством. При этом дочь до сих пор не простила Петросяна.