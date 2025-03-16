Охлобыстин стал дедушкой в третий раз

Иван Охлобыстин в третий раз стал дедушкой.

Звезда сериала «Интерны» поделился с поклонниками радостной новостью, связанно с пополнением в семье. Оказалось, что его дочь Евдокия стала мамой во второй раз. Кроме того, Иван не стал скрывать и пол ребенка. Охлобыстин заявил, что у него родился внук, которому дали необычное имя.

«Я стал дедом в третий раз. Мальчика назвали Ноем. 3725 гр. Слава Богу за все!» — написал он в личном блоге.

О беременности Евдокии стало известно в день ее рождения, когда она публично сообщила о своем положении.

Тогда она опубликовала личную фотосессию, где был виден округлившийся живот: девушка лежала в ванной, наполненной голубой водой и белыми цветами. Звездной наследнице исполнялось 27 лет. Кроме того, этот Евдокия во второй раз стала мамой, первый ребенок родился у нее в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова объяснила, почему жених дочери Охлобыстина сбежал перед свадьбой.

Также сообщалось, блогер Дава раскрыл в свой день рождения, что тайно женился на Мари Краймбрери.