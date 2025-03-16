Кушанашвили заявил, что Митрошина и ей подобные обворовали всю страну

Отар Кушанашвили шокирован доходами блогера Александры Митрошиной. Эпатажный журналист подчеркнул в YouTube-шоу «Каково?!», что подписчики платили за роскошную жизнь Александры, в то время как он вынужден просить денег на борьбу с раком.

«Я тут умоляю людей прислать мне на борьбу с капельницами и токсинами пару копеек, а у нее миллионы перечислений, покупка квартиры на Большой Дмитровке в центре Москвы. Люди, вы оплачиваете им жизнь!» — возмутился Отар.

Издание passion.ru приводит слова шоумена о том, что за свою жизнь он не смог заработать столько денег, сколько Митрошина получила всего за несколько лет. Кушанашвили уверен, что шоумен выразил уверенность, что блогеры, подобные Митрошиной, обворовывают страну.

«Они живут в Дубаях, в апартаментах, и они имеют наглость приехать, обворовав всю страну, и несказанно удивиться, когда щелкнули наручники. Она присвоила миллиарды и миллионы рублей, и думает, что ей спустят с рук это все», - сказал Кушанашвили.

Блогера Александру Митрошину, которая обвиняется в легализации денежных средств в особо крупном размере, отправили под домашний арест до 24 апреля. Такое решение вынес Чертановский суд Москвы