Похоронившая сына певица Ирина Понаровская рассказала о своей жизни

Певица Ирина Понаровская призналась, до сих пор не может оправиться от потери единственного сына Энтони. С момента трагедии прошло полгода, однако для 72-летней артистки время будто остановилось.

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«Я не чувствую, как будто это все произошло только что. Я даже не чувствую разрыва с ним, он со мной. Да, я не могу потрогать его, я не могу его поцеловать…», — сказала Понаровская в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Смысл жизни исполнительница хита «Рябиновые бусы» нашла во внуках. Понаровская назвала их маленькими чудесными копиями умершего сына, ради которых она продолжает держаться. При этом она призналась, что не может назвать свою жизнь полноценной и счастливой.

«Сердца нет, а голова есть. Но если мне продиктовано просыпаться, я не знаю, как называется теперь мое существование, но оно называется как-то, значит, надо что-то делать. Лечь и умирать проще всего. Я хочу увидеть взрослеющих деток», — заверила певица.

Напомним, 39-летний Энтони Родд внезапно скончался в сентябре 2024 года. Супруга нашла его мертвым в ванной комнате. Официальной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. При этом мужчина никогда не жаловался на здоровье.

Ранее Ирина Понаровская сделала заявление о возвращении на сцену. Певица приняла решение возобновить свою карьеру после небольшой паузы.