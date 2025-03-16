Баста рассказал о борьбе с соблазнами

Баста (Василий Вакуленко), дал интервью журналистке Надежде Стрелец. Артист рассказал, что помогло ему справиться с зависимостью и другими соблазнами. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

Вакуленко признался, что сразу же после создания первого хита он окунулся в гламурную жизнь.

«В молодости, когда я написал «Мою игру» в 17 лет, меня полюбили в городе, но затем я осознал, что слава приносит не только признание, но и опасные соблазны. Мне предлагали наркотики, алкоголь и дружбу, но я понимал, что это далеко не путь к истинной свободе. Вова Пресняков сказал мне, что самое страшное для тех, кто приезжает в Москву — это гламур, который легко может захлестнуть человека. Я с ним очень близок, и на моей памяти столько людей, которые просто утонули в этом блеске», – сказал Баста.

Василий не скрывает, что в его жизни был переломный момент, когда он твердо решить избавиться от зависимости.

«Я сейчас живу свою лучшую жизнь, так могу сказать. Когда я перестал употреблять, я вообще стал жить просто и заниматься тем, что мне нравилось. С 2003 года я не употребляю ничего, что изменяет состояние сознания. Никогда не было срывов, я к этому совершенно спокоен. Я дал себе шанс. Мне повезло, что я такой человек. И на моем пути попались люди, которые хотели мне помочь, и я им поверил», – поделился Вакуленко.

С июня 2009 года рэпер Баста женат на Елене Пинской. У пары двое детей.