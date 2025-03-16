Дайнеко сделали предложение во время футбольного матча

Виктория Дайнеко в скором времени выйдет замуж. Ее возлюбленный сделал ей предложение во время футбольного матча «Локомотив — Динамо».

Будущий муж певицы далек от шоу-бизнеса. По образованию он геолог нефтегазовой промышленности. Он человек не публичный и не хочет привлекать лишнего внимания к своей персоне, поэтому Виктория скрывает его имя, пишет СтарХит.

«История в том, что жених Вики давно готовил эту историю. Он болельщик „Локомотива“, поэтому хотел сделать предложение на футбольном матче. Впервые включается песня „Стоп, куда же я иду?“, Вика радуется. Тут приносят букет, и на табло появляется надпись: „Выйдешь за меня?“ Вика начинает плакать, ей жених протягивает кольцо, и она говорит: „Да!“ У нас новая невеста в шоу-бизнесе», — приводит слова источника издание.

Виктория не ожидала такого яркого перфоманса, на видео заметно, как она вытирает слезы счастья.

Виктория Дайнеко воспитывает 9-летнюю Лизу. Ее бывший муж, Дмитрий Клейман, в браке с которым родилась дочка, прекратил общение с девочкой.