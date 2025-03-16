Бледанс посочувствовала покинувшей Россию Пугачевой

Алла Пугачева после того, как уехала из России в Израиль, перебралась на Кипр. Поддерживающие контакт с Примадонной представители российского шоу-бизнеса отмечают, что ее эмоциональное состояние оставляет желать лучшего.

Эвелина Бледанс убеждена, что хорошо понимает причину переживаний Аллы. Об этом информирует «Московский Комсомолец».

«Знаете, всегда тяжело сначала жить в замке, а потом уже в более скромных условиях. Если бы у меня был такой замок, как у Пугачевой, я бы по нему очень скучала, просто безумно скучала. Поэтому, наверное, у нее и нервозность такая. Я Аллу очень люблю, но что поделать – нервы!» - говорит Эвелина.

Сейчас певица ведет обычную жизнь обеспеченной домохозяйки: воспитывает детей, курирует домашние дела.

Осенью 2023-го года Пугачева приезжала в Россию и записала на студии в Твери несколько треков, но они «подвисли», так как исполнительница не нашла нужного саунд-продюсера.