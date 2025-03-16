Продюсер группы «Стрелки» подал в суд на издательство «Джем»

Продюсер и композитор Леонид Величковский подал в суд на издательство «Джем». Об этом сообщает РИА Новости.

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Величковский попросил арбитражный суд Москвы запретить издательству публиковать песни группы «Стрелки». Он потребовал блокировки более 20 треков на таких сервисах, как «Яндекс Музыка» и «Звук». Представители «Джем» утверждают, что у них есть договоры с тремя участницами группы с передачей смежных прав на свое исполнение этих песен.

Величковский отметил, что припевы исполнялись хором из 12 человек.

«Права исполнителя при даче разрешения на запись своего исполнения, а запись была осуществлена добровольно, с согласия исполнителей, исчерпываются, и у исполнителя остается только право на получение вознаграждения», — отметил композитор.

По словам Величковского, в песнях также есть его инструментальные партии. Поэтому, уточнил композитор, это нарушает его собственные права как автора.

Арбитражный суд Москвы привлек к разбирательству участниц группы «Стрелки» Марию Кандиано, Светлану Бобкину, Екатерину Любомскую, Юлию Глебову. Заседание по делу пройдет в июне.