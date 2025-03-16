Петросян запланировал перерыв в концертной деятельности

Евгений Петросян какое-то время не планирует выступать с концертами. Он проведет ранее оговоренные три мероприятия в марте и одно – в апреле. Далее выступления откладываются на неопределенный срок.

Как сообщает Telegram-канал Mash, тайм-аут может быть связан с состоянием здоровья юмориста.

Совсем недавно в СМИ и социальных сетях прошла информация о том, что Петросян был госпитализирован с желудочно-кишечным кровотечением. Но уже через два дня Евгений Ваганович вышел на связь с публикой, заявив, что «слухи о его смерти сильно преувеличены».

Евгений Ваганович пробыл в Боткинской больнице двое суток. За это время врачи стабилизировали состояние Петросяна и прооперировали пациента.