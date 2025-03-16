Билан пожаловался на «неприятную» болезнь

Дима Билан сообщил, что заразился ротавирусом. Певец пожаловался, что ему стало плохо 14 марта, и из-за инфекции его «штормило». Поспать ночью совсем не удалось. О своих мучениях Дима рассказал в Telegram-канале.

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«Потому что все время бегал в уборную, отовсюду. М-да... Жесть. Гастроэнтеролог все время была на связи, поддерживала меня, советовала всякие препараты. Сейчас жду специалиста. Температура – понятное дело. В общем, берегите себя», — написал исполнитель.

Билан усиленно лечится, чтобы быть в форме к 18 марта. На этот день назначена презентация его нового художественного клипа.

Ранее Дима Билан признался, что сталкивался с преследованиями фанаток, и рассказал, почему не ест подаренное поклонниками. Певец заявил, что иногда преследование переходит допустимые границы.