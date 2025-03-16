«Вдул с последствиями»: Чумакова затравили в Сети после слов о жене

Российский певец Алексей Чумаков оказался в центре скандала из-за слов о своей супруге Юлии Ковальчук. Своими мыслями в момент знакомства с ней он поделился в интервью с Светланой Бондарчук.

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— Не, ну хорошая, симпатичная девушка, красивая, яркая, живая, секси. У меня тогда были критерии типа вдул бы или не вдул бы. Назовем так — вдул с последствиями, — заявил певец в беседе с Бондарчук.

Именно из-за этих слов на певца обрушился хейт со стороны поклонников. Также их возмутили и другие выражения Чумакова.

— Потому что никто друг другу не обязан ни в чем. Даже муж и жена. Существует одно — согласен ли ты находиться с данным человеком в данной парадигме или не согласен. Потому что сегодня человек этот очень близок тебе, а завтра он перестает быть близок, — высказался артист.

В комментариях под интервью многие пользователи Сети сочувствуют супруге Чумакова. Также многие теперь называют артиста «инфантильный самовлюбленный мальчик», «подросток», «днище».

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