У Наташи Королевой нашли задолженность по коммунальным платежам

Наташа Королева накопила долги. Певица уже некоторое время не платит за ЖКХ в своих квартирах на Новом Арбате и на Мосфильмовской

По данным SHOT, она является собственницей трех квартир на Новом Арбате площадью 51,4; 68,3 и 98,3 квадратных метров. Цена апартаментов в центре столицы – 37, 49 и 70,8 миллионов рублей.

Не оплачены также квадратные метры Королевой на Мосфильмовской —в ЖК «Воробьёвы горы». Долг – примерно 36,4 тысячи рублей. В этом же ЖК на нее оформлены и нежилые помещения.

Подсчитана и общая сумма задолженности – она составляет примерно 138 тысяч рублей.

Живет певица в особняке в Новой Москве, в поселке Крекшино.

Ранее сообщалось, что певице Наташе Королевой предстоит отдать 10 млн рублей за операцию невестки.