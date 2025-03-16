Супруга Олега Газманова объяснила, почему вышла за него замуж

Марина Газманова объяснила, что при выборе мужа она в первую очередь обращала внимание на наличие чувства юмора.

«Когда я выбирала мужа, главным критерием было чувство юмора. Мне хотелось много смеяться и высмеивать все превратности судьбы. И вот, долгий перелет в Китай на мой день рождения... Казалось бы, утомительно, но нет! Я смеялась так, что стюарды начали поглядывать с подозрением. Олег чуть меня не уморил», — сообщила жена народного артиста России.

Газманов впервые познакомился с Мариной в Воронеже. Девушке было 18 лет, и она училась в университете. Роман был короток - певец был женат и растил сына Родиона.

Как информирует Газета.Ru, первым мужем Марины стал Мавроди, от которого в 1997 году она родила сына Филиппа. Уже из больницы Марину с сыном забирал Газманов, мальчика он усыновил и дал ему свою фамилию. Позднее у них родилась дочь Марианна.

Ранее Олег Газманов назвал комплиментом блокировку его канала на видеохостинге YouTube. В комментарии «Звезде» он сказал, что сервис заблокировал каналы только тех артистов, которые выступают за развитие России.