Собчак снялась с сумкой за 5 млн рублей на частном самолете

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась с сумкой стоимостью 5 миллионов рублей на частном самолете. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак показала кадры, которые сделала во время отдыха с сыном Платоном в Куршевеле. На одном из снимков журналистка была запечатлена на лестнице частного самолета. Телеведущая стояла в черной футболке с принтом, спортивных штанах, дубленке с разноцветным мехом, коричневых тапочках и серой кепке с надписью «Водка». Знаменитость дополнила свой образ сумками Hermes. Одно из изделий, украшенное бахромой, на сайте 1stDibs продается за $59 403 (более 5 миллионов рублей).

Накануне Ксения Собчак снялась в пестром костюме на горнолыжной трассе в Куршевеле. Она исполнила несколько элементов катания на сноуборде перед камерой. Журналистка также показала процесс шопинга и отдых у бассейна.

На прошлой неделе сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике восьмилетний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.