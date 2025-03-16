Уехавший из России Бурковский обратился к сыну

Андрей Бурковский, эмигрировавший в Америку, в микроблоге поздравил сына с днем рождения.

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«Мой дорогой, любимый сыночек. Тебе сегодня 14. Ты такой взрослый, такой умный, такой остроумный, такой веселый, такой прекрасный друг и человек. Мы с твоей мамой невероятно счастливы, что ты выбрал именно нас. Мы тебя очень-очень ждали и дождались. Будь собой, не сдавайся никогда, иди к своей цели, люби друзей и родителей. Мы всегда поможем тебе! Люблю, твой папа», — написал Андрей.

Бурковский покинул Россию в конце 2022 года вместе с семьей. У него и его супруги Ольги двое детей – 14-летний Максим и 11-летняя Алиса, пишет gazeta.ru. Сначала пара устроилась в Лос-Анджелесе, а в сентябре 2024 им удалось перебраться в Нью-Йорк.

Переехавший в США Бурковский начал зарабатывать на русской методике

Бурковский - чемпион КВН в составе томской команды «Максимум». Он получил известность благодаря ролям в сериалах «Кухня», «Последний из Магикян», а также сыграл в картинах «Елки», «Смертельные иллюзии», «Доктор Лиза» и других.