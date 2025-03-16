Ираклий сделал заявление после клинической смерти

Певец Ираклий Пирцхалава получил невероятную поддержку от своих родных и коллег после клинической смерти.

Несколько лет назад с исполнителем песни «Лондон — Париж» произошла трагедия, у него внезапно остановилось сердце, когда он находился рядом с мамой. По его словам, восстанавливаться после такого было очень тяжело, но справиться с трудностями артисту помогли коллеги.

«Никогда не забуду своего братана и на тот момент менеджера Юрия Стрелкина, который до моего пробуждения приходил ко мне домой и уже стоял у двери, стучался и уезжал к семье только тогда, когда я ложился спать. Я ему прощу все! Если вдруг он мне ножом в спину ударит, то я повернусь и скажу: «Брат, я тебя все равно люблю!» — рассказал он беседе с изданием «Страсти».

После восстановления у Ираклия кардинально изменилось мировоззрение, он осознал, что жил до этого неправильно.

Ранее «СП» писала, что жена 79-летнего юмориста Татьяна Брухунова попросила журналистов оставить ее семью в покое на фоне слухов о госпитализации супруга.