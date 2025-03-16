Подсчитаны убытки ресторанного бизнеса Фадеева

Максим Фадеев понес серьезные потери из-за убыточности своих точек общепита. Так, по данным Телеграм-канала SHOT, прошлый год стал совершенно провальным для продюсера.

Если в 2023-м году убытки достигали 4 миллионов рублей, то в 2024-м – уже 65,1 миллиона, то есть возросли почти в 16 раз.

Рестораны Фадеева «У Дяди Макса» рассчитаны на родителей с детьми – там подают различные молочные коктейли, пиццу, бургеры в виде деталек «Лего».

Сейчас Фадееву пришлось закрыть один из двух ресторанов, расположенный у Немчиновки в ТРК Vegas Кунцево. Пока держится точка в ТРК Vegas «Крокус Сити», но и она не приносит прибыли.

Ранее один из подписчиков спросил Фадеева, нравится ли ему Москва. В ответ на это продюсер заявил, что российская столица не является его любимым городом.