Родион Газманов обозначил количество денег, необходимых «для счастья»

Родион Газманов в интервью продюсеру Марине Митрофановой высказался о границах богатства и бедности. Как оказалось, для счастья певцу не нужно слишком много денег. Хорошо, если будет именно столько, сколько требуется в данный момент жизни. Об этом пишет 5 Канал.

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«Я думаю, что для полного счастья нужно столько денег, сколько тебе нужно в данный момент», — сказал Родион.

Газманов-младший считает, что многомиллионные доходы привлекают излишнее внимание людей. В то же время, нехватка финансов также не дает ничего хорошего.

«Лишняя нужда, как правило, портит характер», — уточнил певец.

Сейчас Родион работает не только на сцене, но и в стенах Мосгордумы. Он рассказал, что недавно помог одной из пожилых жительниц своего района защитить квартиру.