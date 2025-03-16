Родион Газманов обозначил количество денег, необходимых «для счастья»
Родион Газманов в интервью продюсеру Марине Митрофановой высказался о границах богатства и бедности. Как оказалось, для счастья певцу не нужно слишком много денег. Хорошо, если будет именно столько, сколько требуется в данный момент жизни. Об этом пишет 5 Канал.
«Я думаю, что для полного счастья нужно столько денег, сколько тебе нужно в данный момент», — сказал Родион.
Газманов-младший считает, что многомиллионные доходы привлекают излишнее внимание людей. В то же время, нехватка финансов также не дает ничего хорошего.
«Лишняя нужда, как правило, портит характер», — уточнил певец.
Сейчас Родион работает не только на сцене, но и в стенах Мосгордумы. Он рассказал, что недавно помог одной из пожилых жительниц своего района защитить квартиру.
«У женщины-инвалида мошенники пытаются отобрать квартиру. Ее, к сожалению, нет больше. Но ее несовершеннолетних тогда детей, сейчас им исполнилось 18, должны были выкинуть из квартиры. Открыли уголовное дело. Наложили запрет на сделки с имуществом, и ребята сейчас живут в своей квартире», — рассказал певец и депутат.