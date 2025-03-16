Стало известно о материальном положении жениха дочери Волочковой
СМИ пишут, что на данный момент жених Ариадны Никита Григорян зарабатывает репетиторством. Его анкету нашли журналисты на сайте по выполнению различных заказов. Стоимость одного урока немецкого языка за час с Никитой Григоряном составляет 500 руб.
Ариадна ранее говорила, что ее будущий супруг вполне обеспечен.
«Мы прекрасно живем, у нас отличные условия. И работаю я исключительно для своего удовольствия. Глава семьи у нас — Никита, он всегда будет у меня на первом месте. Пока мы живем в Москве, но, возможно, когда-нибудь переедем в Петербург, потому что этот ритм жизни нам гораздо ближе, чем московский», - рассказывала девушка.
Ранее у Никиты действительно был бизнес. Так, пишет aif.ru, в 2023 году ему принадлежало 90,91% компании, которая занималась торговлей табачными изделиями. Сейчас фирма в долгах, ее убыток за 2023 год составил 2,564 миллиона рублей. Также у него была клининговая фирма, которую он закрыл в 2024 году.
Григорян был зарегистрирован на сайте выдачи микрозаймов и в 2023- году на его номер телефона пытались оформить кредит в размере 15 тыс. рублей.
Попал жених Ариадны и в базу Федеральной службы судебных приставов. На него было возбуждено исполнительное производство за несвоевременную оплату штрафов.
«Испытание перед венчанием»: Волочкова раскрыла, почему ее дочь уехала от жениха к отцу
Бракосочетание Ариадны и Никиты назначено на 26 апреля. Анастасия Волочкова громко анонсировала свадьбу дочери. Балерина сообщила, что займется организацией этого мероприятия в особняке Мясникова в своем родном Петербурге. Звезда пообещала потратить десять миллионов рублей.
От бывшего же супруга и отца невесты Игоря Вдовина она потребовала купить молодоженам квартиру.