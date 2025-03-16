Убытки ресторана Максима Фадеева за год увеличились в 16 раз

Продюсер Максим Фадеев по итогам 2024 года потерял более 65 миллионов рублей из-за своего ресторана «У Дяди Макса». За год убытки общепита выросли почти в 16 раз.

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Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, в 2023 году ресторанный бизнес Фадеева также показал убыток в 4 миллиона рублей, а в следующем году ситуация стала еще хуже: отчетность показала убыток в 65,1 миллиона рублей.

Фадеев вынужден был закрыть один из двух ресторанов, расположенный в ТРК Vegas Кунцево. Сейчас у него осталось заведение в ТРК Vegas «Крокус Сити», но и дела идут плохо.

Отмечается, что заведение продюсера ориентировано на молодежь. Клиентам предлагается отведать молочные коктейли, пиццы и бургеры в виде деталей «Лего».

Ранее Максим Фадеев заявил, что создавал коллектив SEREBRO назло продюсеру и композитору Константину Меладзе. Он признался, что композиция «Песня «#1» стала ответом на вызов, который получил в 2005 году из клипа «ВИА Гры».