Гулькина заболела после концерта в кремле

Наталия Гулькина недавно давала большой концерт в Кремле. И сразу после мероприятия заболела: высокая температура, боль в горле, сильная слабость

«Температура 39 градусов держалась четыре дня. И никакие средства не помогали: она вообще не сбивалась», - рассказала Наталия.

Певица обратилась к докторам и начала усиленно лечиться, пишет «Московский Комсомолец». В итоге ей помогли антибиотики, хотя окончательно она не восстановилась до сих пор.

«Антибиотики в итоге стала принимать. Потому что мне надо было уезжать на гастроли. Они помогли. Врачи сказали, что вирус какой-то. Все же обнимались и целовались на концерте», -объяснила певица.

Ранее звезда группы «Мираж» Наталия Гулькина резко высказалась о Маргарите Суханкиной, с которой у нее давний конфликт

Все началось с того, что Маргарита Суханкина нелестно высказалась об образе жизни Наталии Гулькиной. Тогда певица подала иск о защите чести и достоинства, обвинив коллегу в клевете, и выиграла это дело.

Теперь Маргарита должна заплатить Наталии 150 тыс. рублей в качестве моральной компенсации и принести извинения. Однако оппонентка не согласна с вердиктом и намерена обжаловать приговор.