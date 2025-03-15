Лазарев рассказал о погибшем брате

Сергей Лазарев выложил в микроблоге архивные снимки. 15 марта могло бы исполниться 47 лет его старшему брату Павлу. Он погиб от последствий автомобильной аварии в 2015 году. Об этом пишет издание Super.

«Братик Паша!!! Сегодня было бы 47», — подписал фотографии Лазарев.

В детстве Павел занимался в детском ансамбле песни и пляски имени Локтева Московского городского дворца детского творчества. Позднее туда пришел и Сергей. В 90-е годы Павел начал заниматься бизнесом. А в 2010 году был осужден за хранение наркотиков

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Домой Павел вернулся в 2014-м году и начал жизнь заново. Но в марте 2015-го попал в аварию. Он получил травмы, в том числе сотрясение мозга, но не счел нужным сразу обратиться к медикам, что оказалось роковой ошибкой. Через несколько дней Павел умер из-за последствий травм.

Сергей Лазарев является отцом двоих детей – 10-летнего Никиты и 6-летняя дочь Анна. Сына и дочь выносила суррогатная мама, а помогать в воспитании наследников певцу помогает его мама Валентина Викторовна.

Сергей при любой возможности старается уделять детям внимание. Например, не так давно он провел отпуск в компании дочери, сына, мамы и племянницы Алины, дочери его погибшего брата. Семья отдохнула в Дубае.