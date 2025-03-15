Акопяна атаковали мошенники

Амаяк Акопян пожаловался на донимающих его мошенников, представляющихся экстрасенсами и специалистами по нетрадиционной медицине. Заслуженный артист России рассказал журналистам издания «Абзац», что аферисты, узнав из СМИ о состоянии его здоровья, навязывают различные чудодейственные препараты и методики лечения.

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«Нельзя так обманывать людей и ненавидеть свою страну. Мы что, возвращаемся к началу 1990-х, когда эти ненормальные люди заполонили эфир? Это же позор!» — возмутился Акопян.

Амаяк напомнил, что еще в те годы он вовсю разоблачал «экстрасенсов» на различных шоу.

Артист заявил, что «живет на обезболивающих». Иллюзионист признался, что практически не выходит на улицу из-за болей в спине. Он страдает от межпозвоночной грыжи. Фокусник рассказывал, что любое движение ему дается с трудом.

Врачи предлагают ему дорогостоящие операции за несколько миллионов рублей. Однако артист опасается негарантированных результатов.