Бородин обрушился на заступившуюся за Пугачеву Собчак

Виталий Бородин резко ответил Ксении Собчак, вставшей на защиту Аллы Пугачевой, которую он подозревает в покушении на убийство самого себя. В Telegram-канале Глава ФПБК обвинил Ксению во лжи, пишет издание Рassion.ru.

Ксения высмеяла обвинения Виталия Бородина в адрес Примадонны,заявив:

«Рецидивистка Пугачева снова вышла на тропу расправ».

Виталий Бородин заявил, что «народ не поддерживает» и «не любит» телеведущую и призвал Собчак «проверять информацию», прежде чем защищать людей, готовых на убийство.

«Вчера увидел переписку и голосовые сообщения, где дают команду меня убить. У них была вся информация по моему перелету в Екатеринбург, у них даже был мой посадочный билет и мое место, где я должен был сидеть в самолете. Данные товарищи готовили мое убийство не только в Москве, но и в Екатеринбурге. За мной и членами моей семьи катались месяца два-три. Поэтому, Собчак, когда там что-то говоришь, ты хотя бы проверяй информацию», — заявил Виталий Бородин.

Ранее говорилось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, прославившийся большим количеством жалоб на российских знаменитостей, написал заявление на народную артистку СССР Аллу Пугачеву, считая, что она планировала его убийство.

Мотивом ее действий Бородин указал недовольство тем, что он ранее призывал лишить артистку государственных наград, признать иноагентом и привлечь к уголовной ответственности.